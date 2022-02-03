Зять Рамзана Кадырова записал аудио с угрозами убийством Ибрагиму Янгулбаеву

В отношении Янгулбаева возбуждено уголовное дело по статье о призывах к террористической деятельности. Чеченские силовики считают, что Янгулбаев связан с оппозиционным телеграм-каналом 1ADAT, признанным экстремистским в республике.

Ранее Тейп Келой, к которому принадлежит семья, записал видео, в котором отказался от Абубакара Янгулбаева и его близких родственников. Другой брат, представившийся Сайди-Амином, обещает, что если настигнет своего племянника Ибрагима Янгулбаева, которого чеченские власти называют администратором оппозиционного телеграм-канала 1ADAT, раньше других, то лично его убьет, цитирует его «Радио Свобода*». Источник видео: телеграм-канал «Осторожно, новости».

* Радио Свобода - СМИ, признанное иностранным агентом.