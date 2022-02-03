В Киеве завершились переговоры Зеленского и Эрдогана

Турецкий президент заявил, что Анкара готова помочь в решении кризиса между Киевом и Москвой и также отметил, что это можно сделать путем диалога в рамках «минских соглашений». В свою очередь, Зеленский выразил выразил благодарность Эрдогану за предложение стать посредником в переговорах. По его словам, основной темой переговоров с была тема безопасности.



Также было анонсировано, что стороны подписали договор, который расширяет производство турецких беспилотников на Украине.