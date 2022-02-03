Лидер ИГИЛ* был ответственен за недавнее нападение на тюрьму в Сирии, — Байден

«Благодаря мастерству и храбрости наших вооруженных сил мы сняли с поля боя Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши — лидера ИГИЛ*», — сказал Байден в своем заявлении. Одновременно с этим, спасатели сообщили, что среди 13 человек, погибших в результате рейда американских военных, есть женщины и дети. Сами военные не пострадали.
2022-02-03T18:32:13+03:00
2022-02-03T18:32:13+03:00
https://echo.msk.ru/news/2974942-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:32, 03 февраля 2022
* «Исламское государство» - террористическая организация, запрещённая в России.
Загрузка комментариев...