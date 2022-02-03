Маттарелла принес присягу и официально начал второй срок на посту президента Италии

Он был переизбран на второй срок 29 января абсолютным большинством голосов парламентариев и представителей регионов. Этому предшествовал шестидневный марафон безрезультатных голосований. Сам 80-летний Серджо Маттарелла заявил, что это новый призыв к ответственности, который он не может игнорировать.