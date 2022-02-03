Большая часть россиян не следит за курсом рубля, — ФОМ

Наибольшая часть россиян — 63% — не следит за курсом рубля. Большая часть респондентов — 43% — также выразила мнение, что валютный курс в большей степени зависит от действий российских властей, а 35% граждан считают, что от обстоятельств, на которые правительство повлиять не способно, передает издание Ведомости.
2022-02-03T18:12:01+03:00
2022-02-03T18:12:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:12, 03 февраля 2022
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