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18:12, 03 февраля 2022

Большая часть россиян не следит за курсом рубля, — ФОМ

Наибольшая часть россиян — 63% — не следит за курсом рубля. Большая часть респондентов — 43% — также выразила мнение, что валютный курс в большей степени зависит от действий российских властей, а 35% граждан считают, что от обстоятельств, на которые правительство повлиять не способно, передает издание Ведомости.


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