Фанаты «Локомотива» объявили, что присоединяются к бойкоту FAN ID

Они отказываются посещать мероприятия, на которых его нужно будет оформлять. В обращении фанатов московского клуба говорится, что FAN ID является «узаконенным оскорблением всех любителей спорта и футбола».



Таким образом фанаты «Локомотива» присоединяются к объединениям болельщиков ЦСКА, «Спартака», «Динамо», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов» и «Рубина».