Израиль и Бахрейн подписали меморандум о взаимопонимании в военной области

Он предусматривает развитие сотрудничества в области разведки и взаимодействия в военной и промышленной сферах. Министр обороны Израиля в среду вечером прибыл с первым в истории визитом в Бахрейн, а в четверг начал официальную программу с посещения штаба Пятого флота США. До заключения трехсторонней сделки между Израилем, ОАЭ и Бахрейном, получившей название «Авраамовы соглашения», у еврейского государства из арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.
2022-02-03T18:02:31+03:00
2022-02-03T18:02:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:02, 03 февраля 2022
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