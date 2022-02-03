Акции Meta обваливаются на 26% после отчета о первом в истории сокращении аудитории Facebook

Компания потеряла почти 250 миллиардов долларов с момента закрытия рынка в среду. Одновременно с этим, Meta, которая зарабатывает почти все свои деньги на рекламе, сообщила о прибыли в размере 10,3 миллиардов за последний квартал 2021 года по сравнению с 11,2 миллиардов долларов, полученными за тот же трехмесячный период в 2020 году.