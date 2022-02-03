В Швейцарии несколько сотен тибетских и уйгурских активистов прошли маршем к штаб-квартире МОК

Они обвиняют олимпийский комитет в «соучастии» в преступлениях против этнических меньшинств в Китае, сообщает агенство Reuters. Глава тибетской общины Швейцарии и Лихтенштейна заявила, что на марше было тибетцев как минимум из восьми стран Европы. Она напомнила, что более 150 тибетцев совершили самосожжение после летних игр 2008 года в Пекине из-за «сильных репрессий в Тибете».
2022-02-03T17:39:41+03:00
2022-02-03T17:39:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:39, 03 февраля 2022
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