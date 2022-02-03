Сенатор США Роберт Менендес: «Вы не можете изменить карту Европы»

Он добавил, что Россия имеет право говорить о гарантиях безопасности в контексте взаимодействия с европейскими странами на взаимной же основе, но изменить территориальную карту Европы не получится. По словам сенатора, нужно изменить подход в переговорах.
2022-02-03T17:25:43+03:00
2022-02-03T17:25:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:25, 03 февраля 2022
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