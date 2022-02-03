Президент Аргентины заявил, что его переговоры с Путиным были откровенными

Фернандес назвал отношения с Россией «братскими» и заявил, что страны могут совместно производить не только вакцины, но и другие продукты.



На на пресс-конференции по итогам российско-аргентинских переговоров Путин заявил, что позиции России и Аргентины близки совпадают по многим пунктам. Он добавил, что стороны договорились дальше координировать усилия по международным вопросам.