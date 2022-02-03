Калягин раскритиковал проект Основ госполитики по сохранению традиционных ценностей

По словам Александра Калягина, его коллеги были единодушны во мнении, что положения, которые уже существуют в документе, в достаточной степени регулируют сохранение традиционных ценностей и дополнительного усиления не требуют. Калягин отметил, что, «как видно из текста проекта: все, что не связано с сохранением традиционных ценностей, не нужно, более того, запретно».