Калягин раскритиковал проект Основ госполитики по сохранению традиционных ценностей

По словам Александра Калягина, его коллеги были единодушны во мнении, что положения, которые уже существуют в документе, в достаточной степени регулируют сохранение традиционных ценностей и дополнительного усиления не требуют. Калягин отметил, что, «как видно из текста проекта: все, что не связано с сохранением традиционных ценностей, не нужно, более того, запретно».
2022-02-03T17:07:41+03:00
2022-02-03T17:07:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:07, 03 февраля 2022
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