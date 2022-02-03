Порошенко призвал к антироссийским санкциям и назвал Путина «ненормальным»

По словам бывшего президента Украины, Путин считает себя кем-то «между императором и Богом». В интервью итальянской газете «Corriere della Sera», Порошенко пояснил, что провел с Путиным много часов и «знает его игру», которая заключается в «использовании ситуации». Так было в 2008 с Грузией и в 2014 году с Украиной, считает Порошенко.