Порошенко призвал к антироссийским санкциям и назвал Путина «ненормальным»

По словам бывшего президента Украины, Путин считает себя кем-то «между императором и Богом». В интервью итальянской газете «Corriere della Sera», Порошенко пояснил, что провел с Путиным много часов и «знает его игру», которая заключается в «использовании ситуации». Так было в 2008 с Грузией и в 2014 году с Украиной, считает Порошенко.
2022-02-03T17:05:40+03:00
2022-02-03T17:05:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:05, 03 февраля 2022
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