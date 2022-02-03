Пакет экономических санкций в отношении России применят автоматически в случае ее вторжения на Украину, — Джонсон

Премьер-министр Великобритании добавил, что перед принятием санкций не будут проводиться обсуждения. Джонсон в эфире телеканала Sky News подчеркнул, что Лондон подготовил правки в законодательстве, согласно которым Великобритания сможет вводить санкции в отношении и физических лиц, и против стратегических российских компаний.
2022-02-03T16:59:23+03:00
2022-02-03T16:59:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:59, 03 февраля 2022
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