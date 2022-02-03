Пакет экономических санкций в отношении России применят автоматически в случае ее вторжения на Украину, — Джонсон

Премьер-министр Великобритании добавил, что перед принятием санкций не будут проводиться обсуждения. Джонсон в эфире телеканала Sky News подчеркнул, что Лондон подготовил правки в законодательстве, согласно которым Великобритания сможет вводить санкции в отношении и физических лиц, и против стратегических российских компаний.