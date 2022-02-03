Лавров и глава МИД КНР Ван договорились сопротивляться политизации спорта

Они поддержали проведение Олимпиады в Пекине. Кроме того, МИД Китая поддержал Россию в ситуации с США и НАТО. КНР выразила поддержку и понимание позиции России. Главы внешнеполитических ведомств двух стран скоординировали позиции по Афганистану, Корейскому полуострову и Украине, о чем сообщают в китайском министерстве иностранных дел.
2022-02-03T16:55:01+03:00
2022-02-03T17:32:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:55, 03 февраля 2022
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