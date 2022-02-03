Лавров и глава МИД КНР Ван договорились сопротивляться политизации спорта

Они поддержали проведение Олимпиады в Пекине. Кроме того, МИД Китая поддержал Россию в ситуации с США и НАТО. КНР выразила поддержку и понимание позиции России. Главы внешнеполитических ведомств двух стран скоординировали позиции по Афганистану, Корейскому полуострову и Украине, о чем сообщают в китайском министерстве иностранных дел.