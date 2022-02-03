Байден заявил об убийстве в Сирии главаря ИГИЛ*

Как сообщил президент США, потерь среди американцев, принимавших участие в спецоперации, нет. «Минувшей ночью по моему приказанию Вооруженные силы США успешно провели контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии с целью защиты американцев и наших союзников, а также укрепления безопасности в мире», — отмечается в документе. В нем уточняется, что в результате операции был уничтожен главарь ИГИЛ* * Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши. Его цитирует агентство ТАСС.
2022-02-03T16:42:49+03:00
2022-02-03T16:43:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:42, 03 февраля 2022
* «Исламское государство» - террористическая организация, запрещённая в России.
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