Байден заявил об убийстве в Сирии главаря ИГИЛ*

Как сообщил президент США, потерь среди американцев, принимавших участие в спецоперации, нет. «Минувшей ночью по моему приказанию Вооруженные силы США успешно провели контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии с целью защиты американцев и наших союзников, а также укрепления безопасности в мире», — отмечается в документе. В нем уточняется, что в результате операции был уничтожен главарь ИГИЛ* * Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши. Его цитирует агентство ТАСС.

* «Исламское государство» - террористическая организация, запрещённая в России.