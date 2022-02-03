Виктора Мережко похоронили на Троекуровском кладбище

Мережко умер 30 января в возрасте 84 лет, церемония прощания состоялась в Центральном Доме кинематографистов. За годы творчества по сценариям Мережко было создано свыше 70 картин, как «Уходя — уходи», «Трын-трава», «Полеты во сне и наяву». Среди режиссерских работ Мережко также сериал «Сонька Золотая Ручка» (2007).