В МИД РФ сообщили, что Россия инициирует рассмотрение признания Deutsche Welle СМИ-иноагентом

Также в ведомстве заявили, что против Deutsche Welle будут приняты такие меры как: закрытие корреспондентского пункта в России, прекращение вещания, аннулирование аккредитации сотрудников российского филиала.



В МИД России назвали эти меры первым этапом ответа на ограничения канала Russia Today DE в Германии.