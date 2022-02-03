Также в ведомстве заявили, что против Deutsche Welle будут приняты такие меры как: закрытие корреспондентского пункта в России, прекращение вещания, аннулирование аккредитации сотрудников российского филиала.
В МИД России назвали эти меры первым этапом ответа на ограничения канала Russia Today DE в Германии.
В МИД РФ сообщили, что Россия инициирует рассмотрение признания Deutsche Welle СМИ-иноагентом
Также в ведомстве заявили, что против Deutsche Welle будут приняты такие меры как: закрытие корреспондентского пункта в России, прекращение вещания, аннулирование аккредитации сотрудников российского филиала.