Родственники Янгулбаевых, живущие в Чечне, публично отреклись от них

Тейп Келой, к которому принадлежит семья, записал видео, в котором отказался от Абубакара Янгулбаева и его близких родственников. Другой брат, представившийся Сайди-Амином, обещает, что если настигнет своего племянника Ибрагима Янгулбаева, которого чеченские власти называют администратором оппозиционного телеграм-канала 1ADAT, раньше других, то лично его убьет, цитирует его «Радио Свобода»*.
2022-02-03T16:24:54+03:00
2022-02-03T16:25:31+03:00
https://echo.msk.ru/news/2974874-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:24, 03 февраля 2022
* "Радио Свобода" внесено в реестр СМИ-иноагентов
Загрузка комментариев...