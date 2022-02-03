Родственники Янгулбаевых, живущие в Чечне, публично отреклись от них

Тейп Келой, к которому принадлежит семья, записал видео, в котором отказался от Абубакара Янгулбаева и его близких родственников. Другой брат, представившийся Сайди-Амином, обещает, что если настигнет своего племянника Ибрагима Янгулбаева, которого чеченские власти называют администратором оппозиционного телеграм-канала 1ADAT, раньше других, то лично его убьет, цитирует его «Радио Свобода»*.

* "Радио Свобода" внесено в реестр СМИ-иноагентов