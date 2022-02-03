На сайте Кремля нет информации о прошедшей встрече Путина и Кадырова

Ранее глава Чечни сообщал о том, что у него с президентом Владимиром Путиным прошла «добрая встреча». Запись об этом выложил в своем «Инстаграме» министр информации Чечни Ахмед Дудаев. Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал о том, что Путин и Кадыров действительно встречались в Кремле вчера вечером и среди прочих вопросов они обсуждали работу правоохранительных органов на территории республики.
2022-02-03T16:21:14+03:00
2022-02-03T16:21:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:21, 03 февраля 2022
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