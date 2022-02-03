Коллегия судей Чечни прекратила отставку Сайди Янгулбаева

Теперь он лишен неприкосновенности.

В своем представлении о прекращении отставки бывшего судьи Янгулбаева председатель Совета судей Чечни Алавдин Гардалоев заявил, что его поступки несовместимы с высоким статусом судьи в отставке. «Судья в отставке Янгулбаев делает все возможное, чтобы нарушить спокойствие и внести раздор в гражданское общество Чеченской Республики», — заявил он на заседании коллегии судей.