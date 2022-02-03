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16:16, 03 февраля 2022

Коллегия судей Чечни прекратила отставку Сайди Янгулбаева

Теперь он лишен неприкосновенности.
В своем представлении о прекращении отставки бывшего судьи Янгулбаева председатель Совета судей Чечни Алавдин Гардалоев заявил, что его поступки несовместимы с высоким статусом судьи в отставке. «Судья в отставке Янгулбаев делает все возможное, чтобы нарушить спокойствие и внести раздор в гражданское общество Чеченской Республики», — заявил он на заседании коллегии судей.


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