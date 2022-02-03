Судно для добычи нефти взорвалось у побережья Нигерии, — Associated Press

Причина взрыва выясняется. Плавучее судно для добычи, хранения и разгрузки горючего находится в богатом нефтью районе дельты Нигера. Компания заявила, что судно может хранить до 2 миллионов баррелей нефти. Власти Нигерии в прошлом предпринимали шаги для сдерживания таких бедствий, которые, как утверждают эксперты, часто происходят в результате несоблюдения отраслевых норм.