Протасевич готовит иск к авиакомпании Ryanair

Он добавил, что готов рассказать Международной организации гражданской авиации о возможной причастности оппозиции к инциденту с самолетом.



Самолёт Ryanair был экстренно посажен в минском аэропорту во время рейса из Афин в Вильнюс 23 мая 2021 года из-за ложного сообщения о минировании. В результате белорусские власти арестовали находившегося на борту основателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича.