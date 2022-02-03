В ДТП с фурой в Подмосковье погиб один человек

Грузовая машина врезалась в автовышку, с помощью которой проводились ремонтные работы, на Дмитровском шоссе в Подмосковье, в результате один человек погиб, еще двое пострадали. На месте происшествия работают сотрудники ДПС, обстоятельства произошедшего устанавливаются.