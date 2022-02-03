НАТО сообщает о планах России разместить на территории Белоруссии 30 тысяч своих военных, — Reuters

Российско-белорусские учения, которые продлятся до 20 февраля, предоставили Москве прикрытие для дальнейшего увеличения сил вблизи Украины, пишет агентство. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил: «В последние дни мы наблюдаем значительное передвижение российских вооруженных сил в Белоруссии. Это крупнейшее российское развертывание там со времен холодной войны», сказал он.
2022-02-03T15:41:48+03:00
2022-02-03T15:41:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:41, 03 февраля 2022
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