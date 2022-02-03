Гудков обвинили власти Грузии в желании «выслужиться перед Путиным» из-за отказа пускать его в страну

Он заявил, что грузинские власти отказались впускать его в страны из-за голосования в Госдуме в поддержку независимости Абхазии в 2008 году, а также потому, что «Навальный оскорбил грузин в 2008».



Политик отверг эти обвинения, поскольку стал депутатом Госдумы в 2011 году, а зовут его «Дмитрий Гудков, а не Алексей Навальный». Гудков считает, что власти Грузии пытаются понравиться Путину, поскольку оппозиционные политики Любовь Соболь и Игорь Кочетков* тоже не были впущены в Грузию, пишет Гудков в своем телеграм-канале.

* Игорь Кочетков - физлицо, признанное иностранным агентом.