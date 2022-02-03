В отношении телеканала RT начато расследование во Франции

Орган по регулированию аудиовизуальных и цифровых коммуникаций Arcom начал расследование в отношении подачи информации каналом RT France, передает французское издание Challenges. Уточняется, что несколько ассоциаций сообщили, что телеканал допустил упущения в освещении мировых социальных и политических кризисов.
2022-02-03T15:18:51+03:00
2022-02-03T15:18:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:18, 03 февраля 2022
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