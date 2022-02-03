Зеленский и Эрдоган начали переговоры в Киеве

В ходе визита турецкого президента власти обеих стран могут подписать соглашение о зоне свободной торговли и строительства завода Bayraktar по производству беспилотников. Президенты проведут переговоры, после чего под председательством Зеленского и Эрдогана состоится десятое заседание стратегического совета высокого уровня Украины и Турции.