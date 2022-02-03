Мишустин: РФ выделят 600 млн. руб. для студентов и медиков, дополнительно привлеченных на борьбу с COVID-19

Правительство России выделит 600 млн рублей для оплаты труда студентов медицинских вузов и колледжей и медицинских специалистов, которых будут консультировать больницам коронавирусом дистанционно и оказывать медицинскую помощь. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Таким образом власти рассчитывают привлечь не менее 2,5 тысяч специалистов. К таким мерам пришли на фоне растущих темпов заболевания ковидом и госпитализации граждан. «За последние несколько недель значительно выросла нагрузка на амбулаторное звено здравоохранения, поэтому мы привлекаем к работе сотрудников и других медицинских учреждений», — сказал Мишустин.