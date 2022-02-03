Крупнейшие ипотечные банки РФ по итогам 2021 года выдали кредитов на 5,6 трлн рублей

Лидерами по объему ипотечного кредитования стали:
— Сбербанк (доля 50,4%)
— ВТБ (доля 20,8%)
— Альфа-Банк ( доля 4,7%)
— Банк Открытие (доля 2,7%)
Наибольшее количество кредитов россияне брали на готовое жилье — почти в 60% случаев.
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Лидерами по объему ипотечного кредитования стали:
— Сбербанк (доля 50,4%)
— ВТБ (доля 20,8%)
— Альфа-Банк ( доля 4,7%)
— Банк Открытие (доля 2,7%)
Наибольшее количество кредитов россияне брали на готовое жилье — почти в 60% случаев.