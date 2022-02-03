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14:07, 03 февраля 2022

Крупнейшие ипотечные банки РФ по итогам 2021 года выдали кредитов на 5,6 трлн рублей

Крупнейшие ипотечные банки РФ по итогам 2021 года выдали кредитов на 5,6 трлн рублей. Это на 30% больше предыдущего года. Данные опубликовал ДОМ.РФ, собранные совместно с агентством Frank RG. В прошлом году выдано 1,9 млн кредитов. По сравнению с показателями 2020-ого года рынок вырос на 7% в количественном выражении и на 28% в денежном. Объем достиг исторического максимума.

Лидерами по объему ипотечного кредитования стали:

— Сбербанк (доля 50,4%)

— ВТБ (доля 20,8%)

— Альфа-Банк ( доля 4,7%)

— Банк Открытие (доля 2,7%)

Наибольшее количество кредитов россияне брали на готовое жилье — почти в 60% случаев.



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