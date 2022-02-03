Крупнейшие ипотечные банки РФ по итогам 2021 года выдали кредитов на 5,6 трлн рублей. Это на 30% больше предыдущего года. Данные опубликовал ДОМ.РФ, собранные совместно с агентством Frank RG. В прошлом году выдано 1,9 млн кредитов. По сравнению с показателями 2020-ого года рынок вырос на 7% в количественном выражении и на 28% в денежном. Объем достиг исторического максимума.

Лидерами по объему ипотечного кредитования стали:

— Сбербанк (доля 50,4%)

— ВТБ (доля 20,8%)

— Альфа-Банк ( доля 4,7%)

— Банк Открытие (доля 2,7%)

Наибольшее количество кредитов россияне брали на готовое жилье — почти в 60% случаев.