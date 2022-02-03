Замминистра в Омской области Владимир Сычев задержан за подозрение в получении взятки в размере 1,5 млн. руб.

Заместитель министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Владимир Сычёв задержан по подозрению во взятке. По версии следствия, он мог получить 1,5 млн рублей от руководителя коммерческой организаций за покровительство деятельности. Дома и на работе у Сычева и бизнесмена проведены обыски. В отношении Сычева возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
2022-02-03T13:26:32+03:00
2022-02-03T13:26:43+03:00
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13:26, 03 февраля 2022
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