Замминистра в Омской области Владимир Сычев задержан за подозрение в получении взятки в размере 1,5 млн. руб.

Заместитель министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Владимир Сычёв задержан по подозрению во взятке. По версии следствия, он мог получить 1,5 млн рублей от руководителя коммерческой организаций за покровительство деятельности. Дома и на работе у Сычева и бизнесмена проведены обыски. В отношении Сычева возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).