Шойгу: Совместные с Белоруссией учения продемонстрируют готовность ПВО тем, «кому это надо показывать»

Россия и Белоруссия проведут более 20 совместных военных учений, сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Белоруссии. Большая группировка войск Вооружённых сил Белоруссии будет переброшена на территорию России в рамках стратегических учений «Восток-2022». Задача учений — отработать эффективность системы ПВО и продемонстрировать это тем, «кому это надо показывать», заявил Шойгу. По его словам, усилия России и Белоруссии по созданию целостной системы безопасности уже дают результаты.
2022-02-03T13:24:04+03:00
2022-02-03T13:32:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:24, 03 февраля 2022
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