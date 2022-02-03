Шойгу: Совместные с Белоруссией учения продемонстрируют готовность ПВО тем, «кому это надо показывать»

Россия и Белоруссия проведут более 20 совместных военных учений, сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Белоруссии. Большая группировка войск Вооружённых сил Белоруссии будет переброшена на территорию России в рамках стратегических учений «Восток-2022». Задача учений — отработать эффективность системы ПВО и продемонстрировать это тем, «кому это надо показывать», заявил Шойгу. По его словам, усилия России и Белоруссии по созданию целостной системы безопасности уже дают результаты.