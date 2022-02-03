Президенту доложено об обращении «Эха Москвы» с просьбой разобраться в угрозах журналистам со стороны Кадырова

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы выполнили свое обещание, президент получил соответствующий письменный доклад», — отметил Песков. Он уточнил, что у него сейчас нет ответа на вопрос,

будет ли глава государства просить правоохранительные органы разобраться в этой ситуации.



Ранее «Эхо Москвы» опубликовало обращение к Путину, в котором утверждается об угрозах со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес журналистов «Новой газеты» и телеканала «Дождь»*

* — власти РФ считают «Дождь» иноагентом.