Песков: Ситуация в Чечне под контролем федерального центра

Однако не всё что там происходит согласовывается с федеральными властями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос, обсуждал ли президент вопросы, связанные с Чечней, с Генпрокуратурой и МВД, Песков сказал: «Я на это вам только могу сказать, что, естественно, президент Путин в ежедневном контакте находится с руководителями силовых ведомств.

На замечание журналиста о том, что Роспотребнадзор не имел претензий к митингу в Чечне, Песков сказал, что СМИ вправе обращать на это внимание.