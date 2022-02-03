Песков: Путин и Кадыров действительно встречались в Кремле вчера вечером

Среди прочих вопросов обсуждалась и работа правоохранительных органов на территории республики, — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он добавил, что затрагивались темы, связанные с работой правоохранительных органов.
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Среди прочих вопросов обсуждалась и работа правоохранительных органов на территории республики, — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он добавил, что затрагивались темы, связанные с работой правоохранительных органов.