Сергей Шойгу позитивно оценил действия по переброске группировок войск в Белоруссию

Он также отметил, что близок к завершению этап переброски почти на 10 тыс. км больших группировок российских войск и техники

Россия и Белоруссия проводят проверку сил реагирования союзного государства. На первом этапе — по 9 февраля — проводится передислокация и создание группировок войск. На втором этапе — с 10 по 20 февраля — будет проведено совместное учение «Союзная решимость-2022».