Сергей Шойгу позитивно оценил действия по переброске группировок войск в Белоруссию

Россия и Белоруссия проводят проверку сил реагирования союзного государства. На первом этапе — по 9 февраля — проводится передислокация и создание группировок войск. На втором этапе — с 10 по 20 февраля — будет проведено совместное учение «Союзная решимость-2022».
2022-02-03T12:36:31+03:00
2022-02-03T13:32:24+03:00
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12:36, 03 февраля 2022
Он также отметил, что близок к завершению этап переброски почти на 10 тыс. км больших группировок российских войск и техники
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