Белоруссия выразила протест из-за запущенного Украиной разведывательного беспилотника

Министерство обороны Белоруссии вручило военному атташе посольства Украины ноту протеста в связи с незаконным пересечением белорусской границы разведывательного беспилотника, сообщает МИД Белоруссии. 24 января беспилотник незаконно пересёк белорусскую границу для разведки над военным полигоном Брестский. Аппарат принудили к посадке военные. Белорусская сторона утверждает, что запуск с территории Украины подтвердил анализ данных бортовой аппаратуры. Минск потребовал, чтобы подобных деструктивных действий в дальнейшем не было.

Украина отвергла обвинения Белоруссии в использовании беспилотника на белорусской границе, заявила пресс-секретарь МИД Украины.

Источник фото: ATN_NEWS