Непризнанная ДНР: Украина ограничила выезд из страны военнообязанных из-за подготовки к наступлению

Глава погранслужбы Украины Сергей Дейнеко приказал ограничить с 20 февраля выезд из страны военнообязанных и граждан призывного возраста из-за подготовки к наступлению. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на непризнанную ДНР. Чтобы исключить панику среди населения, причиной ограничений назвали отсутствие в базе данных сведений о выданных визах, наличие якобы в производстве дел об административных правонарушениях, неуплату алиментов или неурегулированных имущественных споров, сообщил заместитель начальника управления Народной милиции непризнанной ДНР Эдуард Басурин.

Также сообщается, что МИД Украины просит диппредставительства негласно проинформировать иностранцев о необходимости покинуть Донбасс в кратчайшие сроки. При этом, народная милиция Донбасса сообщила, что украинские артиллерийские подразделения ведут разведку местности на переднем крае линии соприкосновения.