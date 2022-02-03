Норвегия может отменить все антиковидные ограничения к 17 февраля

Об этом сообщил министр торговли и промышленности страны Ян Кристиан Вестре.

В начале недели Норвегия уже объявила о значительном ослаблении ограничений. В списке мер, принятых правительством, — снятие предписания об удаленной работе, отмена ограничений на число гостей в доме, на мероприятиях внутри помещений и на улице.

На прошлой неделе Норвежский институт здравоохранения заявил, что считает возможным начать постепенно отменять ограничительные меры. Это нужно сделать даже несмотря на то, что страну ожидает новая волна эпидемии с возможным значительным приростом числа заражений. По мнению властей, остановить эту волну будет невозможно.