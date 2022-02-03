Действующие и будущие соглашения Турции с Украиной не имеют прямого отношения к украинскому кризису

Действующие и будущие соглашения Турции с Украиной не имеют прямого отношения к кризису между Москвой и Киевом. Об этом в интервью Bloomberg заявил глава Управления по связям с общественностью

администрации президента Турции Фахреттин Алтун. «Наши отношения с Россией не ограничиваются [поставками зенитных ракетных систем] С 400, также и наши отношения с Украиной не ограничиваются продажей беспилотных летательных аппаратов ["Байрактар]. Турция укрепляет добрососедские отношения с обеими странами во всех областях», заявил Алтун.