Выборы президента Армении пройдут в марте

Об этом заявил заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.
Он добавил, что На должность президента Армении 65 депутатами парламента Армении выдвинута кандидатура министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатуряна.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Об этом заявил заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.
Он добавил, что На должность президента Армении 65 депутатами парламента Армении выдвинута кандидатура министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатуряна.