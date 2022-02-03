Чеченский Роспотребнадзор не нашёл организаторов митинга против семьи Янгулбаевых в Грозном, чтобы наказать их за нарушение антиковидных мер. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на надзорный орган. «Это не представляется возможным», — прокомментировали в ведомстве. При этом, в РПН собираются предпринять все возможные меры, чтобы избежать новой волны заболевания. Отметим, митинг в Грозном собрал тысячи участников. По разным данным СМИ, в поддержку Кадырова вышли около 400 тыс. челок (Население Грозного — около 300 тыс.). По фотографиям в сети видно, что люди не соблюдали дистанции и пренебрегали масками.

По данным оперштаба Чеченской республики, 2 февраля выявили 427 заболевших, что на 26 человек больше, чем днём ранее. Общее количество болеющих — более 36 тыс. человек, при населении Чечни около 1,5 млн человек по официальным данным.