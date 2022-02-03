Чеченский Роспотребнадзор не нашёл организаторов митинга против семьи Янгулбаевых в Грозном

По данным оперштаба Чеченской республики, 2 февраля выявили 427 заболевших, что на 26 человек больше, чем днём ранее. Общее количество болеющих — более 36 тыс. человек, при населении Чечни около 1,5 млн человек по официальным данным.
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По данным оперштаба Чеченской республики, 2 февраля выявили 427 заболевших, что на 26 человек больше, чем днём ранее. Общее количество болеющих — более 36 тыс. человек, при населении Чечни около 1,5 млн человек по официальным данным.