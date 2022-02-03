Через 244 года после кораблекрушения в водах США нашли обломки корабля Кука «Индевор»

В гавани американского Ньюпорта нашли обломки корабля. Как считают австралийские эксперты после процедуры идентификации, это части барка Endeavour («Индевор»), на котором британский капитан Джеймс Кук (1728-1779) совершил свое первое кругосветное путешествие. Судно сыграло большую роль в истории Новой Зеландии. Как утверждает директор Австралийского национального морского музея (ANMM) Кевин Самптон, место затопления этого корабля «было окончательно идентифицировано после 22-летних поисков, что является одним из крупнейших открытий в морской истории Австралии».

Однако американские археологи поставили под сомнение находку, утверждая, что нет неоспоримых данных, подтверждающих, что гавань Ньюпорта — место крушения. Австралийские учёные в открытии не сомневаются и открыты к диалогу и консультациям.

Джеймс Кук совершил три плавания в Тихом океане, открыв Гавайи и многие другие острова, а также первым обогнул Австралию.

Источник фото: pixabay, современная реконструкция «Индевор»