Читинский блогер Лёха Кочегар признан виновным в призывах к массовым беспорядкам и насилию против власти. Нарушение закона надзорные ведомства нашли в прямом эфире на YouTube. Он получил 2 года и 2 месяца условно. Помимо этого, блогеру запретили размещать информацию в интернете в течение 2 лет. Его техника будет изъята в пользу государства.

Алексей исполнял песни собственного сочинения на политические темы и рассказывал зрителям о проблемах жителей Читы. На YouTube канал «Лёха Кочегар. Россия Наизнанку» подписаны 51,6 тысяч человек.

Источник фото: VK/ Лёха Кочегар