Читинский блогер Лёха Кочегар признан виновным в призывах к массовым беспорядкам и насилию против власти

Алексей исполнял песни собственного сочинения на политические темы и рассказывал зрителям о проблемах жителей Читы. На YouTube канал «Лёха Кочегар. Россия Наизнанку» подписаны 51,6 тысяч человек.
Источник фото: VK/ Лёха Кочегар
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Алексей исполнял песни собственного сочинения на политические темы и рассказывал зрителям о проблемах жителей Читы. На YouTube канал «Лёха Кочегар. Россия Наизнанку» подписаны 51,6 тысяч человек.
Источник фото: VK/ Лёха Кочегар