На юго-востоке Москвы сошли с рельсов восемь вагонов

Как сообщает пресс-служба МЖД, 3 февраля в 1:55 на станции «Люблино-Сортировочное» произошел сход восьми порожних вагонов. Из-за аварии пострадали 2 работника ж/д-станции, они доставлены в больницу. ЧП не повлияло на движение поездов. В настоящее время на месте происшествия работает восстановительный поезд.