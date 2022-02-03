На юго-востоке Москвы сошли с рельсов восемь вагонов

Как сообщает пресс-служба МЖД, 3 февраля в 1:55 на станции «Люблино-Сортировочное» произошел сход восьми порожних вагонов. Из-за аварии пострадали 2 работника ж/д-станции, они доставлены в больницу. ЧП не повлияло на движение поездов. В настоящее время на месте происшествия работает восстановительный поезд.
2022-02-03T08:36:32+03:00
2022-02-03T08:36:35+03:00
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08:36, 03 февраля 2022
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