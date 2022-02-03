Россия рассчитывает на расширение кооперации с Китаем в сфере производства и поставок вакцин от COVID-19. «Признательны китайским коллегам за содействие налаживания производства в КНР российских вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт»»,— пишет Путин в статье «Россия и Китай». Кроме того, ранее сообщалось, что в РФ началась III фаза клинических испытаний китайской вакцины V-01.