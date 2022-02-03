Власти Швейцарии переведет COVID-19 в разряд эндемичных заболеваний снимет некоторые ограничения

С 17 февраля в Швейцарии начнется постепенное снятие ограничений, введенные из-за COVID-19. В стране наблюдают прекращение кризиса и переход эпидемии коронавируса в разряд эндемических заболеваний. Федеральное правительство отменило обязательный карантин для контактировавших с заболевшими и удалённую работу. Планируется отменить требования обязательного ношения маски и предъявления прививочного паспорта. Пока остается в силе самоизоляция для болеющих.

Как сообщают официальные источники Швейцарии, несмотря на рекордный уровень инфекции, перегрузки в медицинских учреждениях не было, а занятость коек стабильна. Власти предполагают, что это связано с высоким коллективным иммунитетом.