Власти Швейцарии переведет COVID-19 в разряд эндемичных заболеваний снимет некоторые ограничения

Как сообщают официальные источники Швейцарии, несмотря на рекордный уровень инфекции, перегрузки в медицинских учреждениях не было, а занятость коек стабильна. Власти предполагают, что это связано с высоким коллективным иммунитетом.
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Как сообщают официальные источники Швейцарии, несмотря на рекордный уровень инфекции, перегрузки в медицинских учреждениях не было, а занятость коек стабильна. Власти предполагают, что это связано с высоким коллективным иммунитетом.