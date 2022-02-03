Путин: Россия сотрудничает с Китаем по 65 проектам межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству

Россия сотрудничает с Китаем по 65 проектам межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству на сумму свыше $120 млрд. Об этом написал президент РФ Владимир Путин в статье «Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее», которая написана для китайского информагентства «Синьхуа». Данные инвестиционные проекты касаются сфер: добычи и переработки полезных ископаемых, строительства объектов инфраструктуры, сельского хозяйства.

Кроме того, президент в статье отмечает , что между странами складывается энергетический альянс — «Наряду с долгосрочными поставками российских углеводородов в Китай планируем реализовать целый ряд крупных совместных проектов», — отмечает Путин, называя в частности сооружение с участием «Росатома» на китайских АЭС четырех новых энергоблоков.

Стороны обсуждают возможность нивелировать влияние санкций и рассматривают перспективу совместного освоения космоса.