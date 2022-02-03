Президент МОК: В головах некоторых людей появились «призраки» бойкотов Олимпиады, которые практиковались в прошлом

«Уже в 2020 году мы видели темные облака. Видели растущую политизацию спорта на горизонте. В головах некоторых людей появились отвратительные призраки бойкотов прошлого. Поэтому мы сделали всё возможное, чтобы объединительная миссия Олимпиады дошла до всех», — рассказал глава комитета Томас Бах.