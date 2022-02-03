На Олимпиаде в Пекине выявили почти 300 случаев заражения коронавирусом за полторы недели

Об этом во время сессии Международного олимпийского комитета объявил председатель группы медицинских экспертов оргкомитета «Пекин-2022» Брайан Макклоски. Точная цифра выявленных случаев заражения равна 287. 2 февраля было выявлено 55 случаев: 29 — в аэропорту, 26 — в «замкнутом круге», в котором проживают все участники Игр. Олимпиада в Пекине будет открыты 4 февраля.
2022-02-03T06:27:34+03:00
2022-02-03T06:27:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:27, 03 февраля 2022
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